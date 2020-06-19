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    • 19.06.2020 14:23
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı devam ettiğini duyurdu

    Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında  il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki kurullarınca, devam etmektedir." duyurusunda bulundu.

    İçişleri Bakanlığı karantina kararını duyurdu!

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında;

    Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir.

    Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)'dir

    Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

    Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde, 5 İlçe *(3 İlçe, 2 İlçe Merkezi)*, 17 Belde, 259 Köy, 257 Mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde, 508.678 kişi karantina altına alınmıştır." denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam ettiğini duyurdu
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