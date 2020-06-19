Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı? 20 – 21 Haziran Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. LGS ve YKS sınavlarında öğrencilerin ve ailelerin mağduriyet yaşamaması için sınav öncesi ve sonrasında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı. Peki, Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı? İşte yanıtı!
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan karar göre; 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00-15.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı uygulanacak. Pazar günü için ise herhangi bir yasak kararı bulunmuyor.
KİMLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.
LGS SAATLERİ KAÇ?
20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
YKS SAATLERİ KAÇ OLACAK?
TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.