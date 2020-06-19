Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı? 20 – 21 Haziran Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. LGS ve YKS sınavlarında öğrencilerin ve ailelerin mağduriyet yaşamaması için sınav öncesi ve sonrasında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı. Peki, Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı? İşte yanıtı!

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan karar göre; 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00-15.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı uygulanacak. Pazar günü için ise herhangi bir yasak kararı bulunmuyor.

KİMLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.