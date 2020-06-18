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    • 18.06.2020 15:47
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    DHKP-C'nin kasası İzmir'de yakalanmıştı! Flaş detayı

    haberine göre bugün İzmir'de yakalanarak gözaltına alınan ve DHKP-C'nin "kasası" olduğu belirlenen M.S.D.'nin, 'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

    DHKP-C'nin kasası İzmir'de yakalanmıştı! Flaş CHP detayı

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı , polis operasyonunda yakalanan, DHKP/C terör örgütüne üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu öne sürülen M.S.D.'nin 'nin İzmir eski il başkan yardımcısı, eşinin de yine CHP eski ilçe başkanı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de bugün polis operasyonuyla yakalanan, DHKP/C terör örgütünün üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu ifade edilen M.S.D. hakkında flaş bir iddiada bulundu.



    "DHKP-C'NİN KASASI; CHP'NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI YAKALANDI"
    AK Partili Hamza Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski ilçe başkanı... Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" diye paylaşım yaptı.

    OPERASYONUN DETAYLARI
    Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan DHKP/C'li M.S.D.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düğmesine bastı. Aynı zamanda örgütün kasası olduğu da ifade edilen M.S.D.'ye Bornova ilçesinde operasyon yapıldı. İzmir polisinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlı, emniyete götürülmüştü.

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