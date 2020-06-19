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    • 19.06.2020 18:16
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    Firari 'a bir kötü haber daha! hakkında yakalama kararı

    ’daki muhteşem villasında hem Maliye Hazine arazisini hem de devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve eşi Dülek Dündar ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

    Firari Can Dündar'a bir kötü haber daha!

    TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari 'ın 'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmış, Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti.

    Dündar'ın ormanı işgal etmesiyle ilgili Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

    Başsavcılık, 'orman suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.

    YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI
    Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Dündar'ın adresi tespit edilememişti. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmış Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hâkimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarmıştı. Soruşturmada bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılığın talebi üzerine Dilek Dündar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

    Yakalama emrinde Dilek Dündar'a isnat edilen fiilin 'Ormana tarla Açma' olduğu öğrenildi. Suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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