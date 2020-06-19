Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4 bin 882 olmuştu. İşte 19 Haziran korona tablosu
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4 bin 882 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 022 oldu.
"VAKA SAYISINDA DÜNE KIYASLA 125 AZALMA OLDU"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadesini kullandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN LGS PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Koca, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle, tüm şehirlerde belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz." paylaşımında bulundu.
Koca, belediye başkanlarına da "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." çağrısı yaptı.