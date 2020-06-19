Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4 bin 882 olmuştu. İşte 19 Haziran korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.