Corona virüsü, dünya çapında yayıldı, ülkeleri harap etti ve küresel salgın ilan edildi.
Çin'de yasa dışı yabani hayvan ticareti yaptığı ortaya çıkan bir hayvan pazarından yayıldığı tahmin edilen virüs nedeniyle dünya Çin ve diğer pek çok Asya ülkesinin yeme alışkanlıklarını sorguladu. Şimdiye yeni bir araştırmanın sonuçları endişe yarattı.
Güneydoğu Asya'daki pazarlarda ve restoranlarda satılan farelerde farklı koronavirüs türleri bulunduğu sonucuna varıldı. Hayvanlar arasındaki pozitif test oranı, hayvanlar "alandan sofraya" götürülürken artıyor ve bu da hayvanların bu süreçte virüs aldıklarını gösteriyor.
Tespit edilen koronavirüs türleri Covid-19'dan farklı ve insan sağlığına zararlı olduğu düşünülmüyor. Ancak bilim insanları uzun süredir, vahşi yaşam ticaretinin hastalık için bir kuluçka alanı olabileceği uyarısı yapıyordu.
ABD'li ve Vietnamlı araştırma ekibi, farklı koronavirüslerin karışımı ve restoranlara giden tedarik zinciri boyunca güçlenmelerinin, müşteriler için "maksimum risk" anlamına geldiğini söyledi. ABD'li ve Vietnamlı araştırma ekibi, farklı corona virüslerin karışımı ve restoranlara giden tedarik zinciri boyunca güçlenmelerinin, müşteriler için "maksimum risk" anlamına geldiğini söyledi.
Yeni bulgular sıçanlarla ilgili, ancak yine büyük sayılarda toplanan, taşınan ve tutulan misk kedileri ve pangolinler için de geçerli olabileceği belirtiliyor.
Vietnam'daki uzmanlarla birlikte araştırmayı yapan, New York Merkezli doğa koruma grubu WCS'ten Sarah Olsen, "Bunlar tehlikeli virüsler değil ama bu koşullarda virüslerin nasıl güçlenebileceği konusunda bilgiler veriyorlar" dedi. Yine WCS'ten araştırmacı Amanda Fine "Vahşi yaşam tedarik zincirleri ve hayvanların bu tedarik zinciri içindeyken yaşadıkları deneyimler, koronavirüsü büyük oranda güçlendiriyor gibi görünüyor" diye konuştu.
Vietnam'da, pirinç tarlalarında yakalanıp, pazarlara taşınan sıçanlar sık yenen bir hayvan. Sıçanlar aynı zamanda, kirpi gibi hayvanlarla birlikte vahşi yaşam çiftliklerinde yetiştiriliyor. Vietnam'da 2013 ve 2014'te 70 yerden toplanan örneklerde, altı adet bilinen corona virüs tespit edildi.
İnsanların tüketimi için gönderilecek tarla farelerinde yüksek düzeyde pozitif örnek vardı. Pozitif testlerin oranı tedarik zinciri boyunca arttı; Çiftlikler - % 6Toptancılar- % 21Büyük pazarlar - % 32Restoranlar -% 56Kemirgen nüfuslarının "doğal" ortamlarında pozitif oranıysa yüzde 0 ila 2'ydi.
Doğa koruma uzmanları, koronavirüs salgınının küresel vahşi yaşam ticaretinin azaltmak adına bir dönüm noktası olduğunu, söylüyor. Uzmanlar, pazarların salgınlar alanında bir "saatli bomba" olduğunu ve bu pazarlarda farklı türleri bir araya gelip virüsü yayabileceğini vurguluyor.
Çin, salgın sonrası vahşi hayvanların yetiştirilmesini ve tüketimini yasaklamıştı. Ancak yasada hala boşluklar var. Vahşi hayvanlar hala tıbbi amaçlarla, evcil hayvan olarak ve bilimsel araştırma için alınıp, satılabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada vahşi hayvan pazarlarının kapalı kalması gerektiğini belirtmişti.
Ghebreyesus, corona virüs salgınının ortaya çıktığı düşünülen Çin'in Wuhan kentinde ilk vakaların benzeri pazarlarda tespit edildiğine işaret etmişti. Bu pazarların dünya çapında milyonlarca insan için önemli bir istihdam ve gıda kaynağı olduğunu da hatırlatan Ghebreyesus, ancak yalnızca sıkı gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uymaları koşuluyla yeniden açılmaları gerektiğini belirtmişti.
The Star gazetesinin haberine göre, satıcılar pazarların kapatılması emrinden sonra taze sebze, kümes hayvanları ve deniz ürünleri satmak için sosyal medya platformlarına yöneldi. Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tür pazarların güvenli bir şekilde işletilmesine ilişkin yönergeler geliştirmek için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'yle birlikte çalışma yürütüldüğünü ifade etmişti.
Çin'deki hayvan pazaları, esas olarak iki nedenden ötürü hastalık saçıyor. Birincisi, vahşi doğada doğal ortamlarında buluşmayan hayvanları bir araya getiriyor olması. İkincisi ise, bu hayvanların içinde tutuldukları iğrenç koşulların bir araya gelmesi. Houston-Downtown Üniversitesi'nde Doğu Asya Siyaseti doçenti olan Peter Li, Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, hastalığın tekrar yayılmasını önlemek için bu tehlikeli pazarlara hayvan sağlayan tedarik zincirlerinin her birinin parçalanması gerektiğini söylemişti.
"Yaban hayatı pazarlarının yasaklanması önemli bir adım. Ama yeterli değil. Çin'de yaban hayatı ticareti, yasadışı avcılık ve istifçiliği temel alıyor. Buna ek olarak, uzun mesafeli nakliye, pazarlarda satış, restoranlarda ve yol kenarındaki tezgahlarda kesim ve işleme... Yasakların tkili olabilmesi için zincirin halkalarının her birinin kopması gerekir."
Söz konusu pazarlarda kediler ve köpeklerin paslı kafeslere sıkıştırılarak satıldığı ileri sürülürken, yarasalar, akrepler, kolalar, yavru kurtlar gibi hayvanların da satıldığı iddia edilmişti.