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    • 19.06.2020 12:34
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    Son dakika: 'tan ve mesajı

    : Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir diliyorum.

    Bakan Albayrak'tan karne mesajı
    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ne girecek.

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan , "Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.


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