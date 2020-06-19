Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yaz tatiline girecek.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 19, 2020
Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum.