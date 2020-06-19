Tuba Ersöz kimdir? Başsavcı Tuba Ersöz nereli, kaç yaşında? Tuba Ersöz biyografisi!

Tuba Ersöz kimdir? Tuba Ersöz nereli kaç yaşında? Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz kimdir sorusuna arama motorlarına yanıt aranmaya başlandı. Konya Beyşehir Başsavcısı olarak atanan Tuba Ersöz'ün biyografisi merak edilmeye başlandı. İşte, Tuba Ersöz hakkında merak edilen bilgiler!

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve son kararname ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor.

GÖREV YERİ DEĞİŞENLER

Buna göre; Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları görevlerinde kalırken, Adana, Mardin, Bolu, Tekirdağ, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Siirt, Ardahan, Bingöl, Gümüşhane, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Gaziantep, Manisa ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılarının görev yerleri değişti.