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    • 19.06.2020 18:37
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    SABAH'ın '' manşeti firari 'ı rahatsız etti!

    SABAH yazarı , ’nin yeni patronu hakkında çarpıcı bir habere imza attı. tırları davasında ceza alan firari ’ı SABAH’ın manşeti korkuttu. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    SABAH'ın manşeti firari Dündar'ı rahatsız etti!

    SABAH Gazetesi'nin yazarı , 'nin yeni patronu hakkında bir habere imza attı. Güngör haberinde, "Halk Tv'yi alan Cafer Mahiroğlu paravan. Kendisi resmi kayıtlarda yok. Kâğıt üzerinde sahip eniştesi Süleyman Özen. Yönetimde eşinin teyze kızı ve baldızı var. Mahiroğlu'nun İngiltere'deki şirketleri batak. Paranın kaynağı ne? , izini araştırıyor" dedi.

    FİRARİ CAN DÜNDAR'I RAHATSIZ ETTİ
    tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari 'ı Sabah Gazetesi'nin manşeti gerdi.

    'da yaşayan Dündar, Twitter hesabından şunları yazdı: "Medyanın yüzde 95'ine sahip olmak yetmedi saraya... Çünkü halk hala -bu çerçöpü değil- kalan yüzde 5'i izliyor. O yüzden gözünü son kalelere dikti. #HalkTV."

    MASAK FETÖ İZİ ARAŞTIRIYOR
    SABAH Gazetesi'nin manşetinde yeralan haberde şun ifadeler yer aldı: "İngiltere'de şirketleri zora giren Mahiroğlu'nun Halk TV'yi nasıl aldığı merak konusu… Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) Halk TV'nin batık paravan patronu Mahiroğlu'nun para kaynaklarını mercek altına aldı. MASAK, Mahiroğlu'na Londra'daki FETÖ sermayesinin gizlice destek verip vermediğini araştırıyor. Daha önce Mahiroğlu'nu, FETÖ firarisi Akın İpek'in desteklediği iddiaları gündeme gelmişti.".

    DAMLA KAYA / SABAH

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