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    • 18.06.2020 12:19
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    Zalim rejimi, terör örgütü /'ye yeni tavizler verdi

    Beşşar rejimi, Lirası'nın (SL) dolar karşısında değer kaybetmesini engellemek için terör örgütü /'ya ödünler verdi. Terör örgütü de bu tavizler karşısında teröristlerin maaşlarını SL'den vermeyi sürdürme kararı aldı.

    Zalim Esed terör örgütüne yeni tavizler verdi

    İç savaşta destek aldığı ve 'a artan borçlarını ödeyemeyen rejimi, SL'nin değer kaybetmesini ve ekonomisindeki çöküşü durdurmak için terör örgütü /'ya umut bağladı.

    Esed rejimi, işgal ettiği bölgelerde mensuplarına verdiği maaşları SL yerine dolar cinsinden ödemeye hazırlanan YPG/PKK ile bazı tavizler karşılığında anlaşmaya vardı.

    Buna göre, rejim taraflar arasındaki ticari faaliyetleri geliştirme taahhüdünde bulunarak sözde gümrükleri kaldırdı. Örgüt de geri adım atarak maaşları SL üzerinden ödemeye devam etme kararı aldı.

    YPG/PKK işgalindeki bölgelerde çiftçilere örgütten daha iyi fiyat sunan rejim, söz konusu bölgelerden buğday ve arpa alımından da vazgeçti. Böylece halkın tepkisini çeken örgüt de rahatlama imkanı buldu.

    Bu yılında başında 1 dolar 1000 SL'ye denk gelirken, son günlerde 4000 SL seviyelerine yaklaşmıştı.

    ABD Başkanı 'ın geçen aralık ayında imzaladığı ''Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası''nın dün yürülüğe girmesiyle SL'nin dolar karşısında yeni tarihi düşüşe imza atması bekleniyor.

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