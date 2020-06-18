Peygamber süpürgesi otu nedir, nerelerde bulunur? Peygamber süpürgesi otu faydaları!

Peygamber süpürgesi otu nedir? Peygamber süpürgesi otu faydaları merak konusu oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kaz Dağları'nda bulunan Peygamber süpürgesi otu antiviral etkileriyle bilinen bir bitkidir. Biyolojik adı Artemisia Annua olan bu bitkinin üretimi için adaptasyon çalışmaları da hız kazandı. Peki, Peygamber süpürgesi otu faydaları nelerdir? Peygamber süpürgesi otu nerelerde bulunur? İşte gündeme oturan bitki hakkında detaylı bilgiler…
PEYGAMBER SÜPÜRGESİ OTU NEDİR?
Artemisia annua tek yıllık bir ottur. Geçirgen ve nemli ya da kuru toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih eder. Donlara dayanıklıdır.
Adını, Zeus ve Leto'nun kızı tabiat tanrıçası Artemis'ten (Ἄρτεμις) almaktadır. Homeros, Artemis'i okçu ve avcı sıfatları ile nitelemiştir. Roma mitolojisindeki karşılığı Diana'dır. Kelime anlamı 'yaralanmaz' ve 'sağlıklı' olan Artemis'in başkalarına da güç ve sağlık verme yeteneği vardır. Bitkinin ayın etkisinde (dolayısıyla ay tanrıçasının) olan bitkilerden biri olduğuna inanılır, ayrıca erken ergenlik için de kullanılırdı. Artemis aynı zamanda ay tanrıçası olarak da bilinir. Yavşan türlerinin büyük bölümü gümüş renkli tüylerle kaplıdır ve bu sayede ay ışığının yansımasına benzer bir görünüme sahiptirler.
Artemisia annua Stem dik, kahverengi ya da menekşe kahverengisidir. Tüysüz bir bitkidir ve 1 metreye kadar uzayabilir. Yapraklar 3 ila 5 cm. uzunluğundadır ve iki ya da üç küçük yaprakçıklara bölünür. Yapraklar yoğun aroma kokuludur. Küçük çiçekleri yeşil sarımsı arasıdır. Çiçekler hermafrodit'tir. Tohumlar kahverengi achenedir.
Bitkinin tohumdan ekildiğinde 8 ay sonra hasat edilebilir. Çiçek açmadan önce hasat edilmelidir. Tohumlar Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşır. Tohumlar 4 ila 10 gün arasında çimlenir. Güneşli bölgeleri tercih eder. Optimum büyüme sıcaklığı 20 ila 25 derece arasıdır. Ağustos ve Eylül aylarında çiçek açar.
PEYGAMBER SÜPÜRGESİ OTU FAYDALARI NELERDİR?
Bitkileri kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan yardım alın. Geleneksel olarak ateş düşürücü olarak kullanılır. Polenleri son derece alerjiktir ve bazı insanlarda dermatite neden olabilir. Antibakteriyeldir ve kanamayı kontrol eder. Etkili bir sıtma ilacıdır. Yaprakları antiseptik ve sindirimi kolaylaştırıcıdır. Yapraklarından yapılan lapa haricen burun kanaması, haşlanma ve apseler üzerine uygulanır.