Peygamber süpürgesi otu nedir, nerelerde bulunur? Peygamber süpürgesi otu faydaları!

Peygamber süpürgesi otu nedir? Peygamber süpürgesi otu faydaları merak konusu oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kaz Dağları'nda bulunan Peygamber süpürgesi otu antiviral etkileriyle bilinen bir bitkidir. Biyolojik adı Artemisia Annua olan bu bitkinin üretimi için adaptasyon çalışmaları da hız kazandı. Peki, Peygamber süpürgesi otu faydaları nelerdir? Peygamber süpürgesi otu nerelerde bulunur? İşte gündeme oturan bitki hakkında detaylı bilgiler…

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ OTU NEDİR?

Artemisia annua tek yıllık bir ottur. Geçirgen ve nemli ya da kuru toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih eder. Donlara dayanıklıdır.

Adını, Zeus ve Leto'nun kızı tabiat tanrıçası Artemis'ten (Ἄρτεμις) almaktadır. Homeros, Artemis'i okçu ve avcı sıfatları ile nitelemiştir. Roma mitolojisindeki karşılığı Diana'dır. Kelime anlamı 'yaralanmaz' ve 'sağlıklı' olan Artemis'in başkalarına da güç ve sağlık verme yeteneği vardır. Bitkinin ayın etkisinde (dolayısıyla ay tanrıçasının) olan bitkilerden biri olduğuna inanılır, ayrıca erken ergenlik için de kullanılırdı. Artemis aynı zamanda ay tanrıçası olarak da bilinir. Yavşan türlerinin büyük bölümü gümüş renkli tüylerle kaplıdır ve bu sayede ay ışığının yansımasına benzer bir görünüme sahiptirler.