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    • 18.06.2020 10:26
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    , 'li belediyenin yaptığı yolsuzlukları anlattı: Oturduğu yerde 10 bin lira maaş alan var

    Son dakika haberi... 'li belediyelerin kirli çamaşırları bir bir ortaya dökülüyor. Belediyesi'ne kayyum olarak atandıktan sonra ile 'a görevlendirilen , veda toplantısında, HDP'li belediyenin yaptığı yolsuzlukları anlattı. Ünlü, "Belediyenin 500 milyon lira borcu ve 350 kamu çalışanı var. Oturduğu yerde 10 bin lira maaş alan var" dedi. İşte detaylar.

    Oturduğu yerde 10 bin lira maaş alan var

    İçişleri Bakanlığı'nca 15 Mayıs'ta görevden alındıktan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan 'ın 'li Belediye Başkanı , 18 Mayıs'ta mahkemece tutuklandı. Bakanlık tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Enver Ünlü'nün talimatıyla belediyenin birimlerinde başlatılan incelemede, aralarında Yaşar Akkuş'un da bulunduğu 14 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Yaşar Akkuş tutuklu olduğu için gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaşar Akkuş'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ile ilgili tutuklama kararı verilirken, 9 kişi serbest bırakıldı.

    'RÜŞVETİ BELEDİYE KASASINA KOYMUŞLAR, GAFLETE BAKIN'
    Bursa Osmangazi Kaymakamı olarak görev yaptığı 13 Haziran 2017'de ile Iğdır Valisi olarak atanan , yaklaşık 3 yıl görev yaptıktan sonra 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Valiliği görevine getirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen veda toplantısına katılan Ünlü, Iğdır'a yaptıkları ve yapılacak hizmetler hakkında konuştu. Ünlü, bir süre önce Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belediyedeki yolsuzluklar hakkında da bilgi verdi. Vali Ünlü, "Aldıkları rüşveti belediyenin kasasına koymuşlar. Gaflete bakın, vurdum duymazlığa bakın. Ne diyeyim ben? Allah'tan 8-10 kişi huzurunda olay gerçekleşti yoksa 'Devlet bize komplo kurdu' derlerdi. Devletin kasasına adam rüşvet parasını koymuş, bakın bu işe. 'Biz halkın iradesi ile geldik' diyorlar. Biz de Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle geldik. Halka hizmet ediyoruz. Belediyenin 500 milyon lira borcu var. 350 kamu çalışanı var. Oturduğu yerde 10 bin TL maaş alan var. Belediye batmış, acilen emekliliği dolmuş, bir iş yapmayanlar emekli olmalı" diye konuştu.

    Vali Enver Ünlü, polis tarafından gözaltına alınan Yaşar Akkuş'un sosyal medya sitesinde paylaştığı, 'Çalmadık, çırpmadık, yemedik sizlere de yedirmedik. Bu size dert oldu, en büyük gücümüz halkımız ve gülüşümüz. Bu da size dert olsun. Baş eğmedik, eğmeyeceğiz de' sözünü de 'utanmazlık' olarak değerlendirdi.

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