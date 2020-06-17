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    ’lilerden annelerine hakaret gibi etkinlik!

    Dağa kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları binası önünde evlatları için nöbet tutan annelerinin acılarına duyarsız kalan HDP’liler, evlat nöbeti tutulan çadırın önünde zılgıtlar eşliğinde halay çekti.

    HDP’lilerden Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik!

    Aylardır il binası önünde evlatları için nöbet tutan annelerinin acılarına duyarsız kalan HDP'liler, evlat nöbeti tutulan çadırın önünde zılgıtlar eşliğinde halay çekti.

    HDP'nin demokrasi, adalet, barış ve özgürlük bahanesiyle başlattığı 'den 'ye başlattığı yürüyüş kapsamında bir araya gelen grup Diyarbakır HDP İl Binası önünde toplandı.

    KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR
    Parti önünde toplanan grup, coronavirüs salgınını da hiçe sayarak el ele tutuşarak evlat nöbeti tutulan çadırın önünde zılgıtlar eşliğinde halay çekti.

    HDP'lilerin evlatları için 289 gündür göz yaşı döküp nöbet tutan anne ve babaların acılarına aldırış etmeden halay çekip, zılgıt çekmesi tepkilere neden oldu.

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