Son dakika: Şehit ailelerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek: Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır

Şehit Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Köse, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Yapılan harekat, içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, özlemini duydukları bir harekat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan harekat içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır. Devletimizin, askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin yanındayız ve gurur duyuyoruz. Yapılan harekat PKK/YPG'ye destek ve malzeme veren sözde dost, uygulamada Türk düşmanı hain devletlere ders niteliğindedir. Operasyona katılan devletimize, tüm askerlerimize ve polislerimize başarılar dileriz. Dualarımız onlaradır."