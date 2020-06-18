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    • 18.06.2020 18:13
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    Son dakika: Şehit ailelerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek: Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır

    Son dakika haberine göre, Başkanı Hamit Köse, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Yapılan harekat, içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

    Şehit ailelerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek

    Başkanı Hamit Köse, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Yapılan harekat, içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

    Köse, federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, özlemini duydukları bir harekat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Yapılan harekat içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır. Devletimizin, askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin yanındayız ve gurur duyuyoruz. Yapılan harekat PKK/YPG'ye destek ve malzeme veren sözde dost, uygulamada Türk düşmanı hain devletlere ders niteliğindedir. Operasyona katılan devletimize, tüm askerlerimize ve polislerimize başarılar dileriz. Dualarımız onlaradır."

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