18 Haziran Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu! Vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu?

18 Haziran Sağlık Bakanlığı korona tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle akşam yoğunluk kazanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde güncel veriler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapıyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Koronavirüs vefatlarında vakalara göre en yüksek ölüm oranına sahip olan ilin Gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu söyleyen Bakan Koca, il il ortalama vaka sayılarını da paylaştı. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.