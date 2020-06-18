



"AİLELERİ İÇİN ÇALIŞMAYA GİTMİŞLERDİ"

Köylülerden Taybet Ergün, Atilla'nın babasını çocuk yaşta kaybettiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Babasını hiç görmedi, onu annesi büyüttü. Babasının ölümü kaderiydi. Bu başka bir iş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Normal ölüm olsaydı biz bu kadar üzülmezdik. Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi. Kimseye zarar vermeyen 4 fidan gitti. Çok üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. Saldırıyı kınıyoruz."