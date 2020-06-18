



Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak ormanlık yangınlarına karşı gözetleme yapacağını duyurdu.









Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek.



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