Son dakika haberine göre, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Peki, Volkan Bozkır kimdir? BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

BM 75. GENEL KURUL BAŞKANI VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dışişleri Bakanlığında Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosluğu, Bükreş Büyükelçiliği ve AB nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu. Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı hamilidir. 24, 25, 26. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. 62. ve 64. Hükümetlerde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı. 24. Dönemde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanlığını yürüttü. 26. Dönemde Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babasıdır.