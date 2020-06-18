18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan son buldu. Bayilerden loto oynayan on binlerce kişi hangi numaralara ikramiye isabet ettiğini öğrenmek istiyor. Peki, sonuçlara göre bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar
18 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
7 - 8 - 20 - 37 - 43 - 46
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 660. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 15, 19, 29 ve 51 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 723 bin 792 lira 38 kuruşluk ikramiye devretti.
Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 2. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 514 bin 425 lira 10 kuruşluk ikramiye devretti.