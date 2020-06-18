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    ’ın üst düzey yöneticisine Türkiye’de gözaltı: Örgütün sözde liderinin sağ kolu ve DEAŞ kadısı yakalandı

    ’nca ’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gözaltı yapıldı. Terör örgütünün sözde şer’i mahkemelerinde kadılık görevine yürüten ve örgüt adına infaz kararlarına imza atan gözaltına alındı. Piyade er Sefter Taş ve Feti Şahin’in şehit edilmeleriyle sonuçlanan infaz kararlarını da veren şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. İşte Sabah'tan Nazif Karaman'ın özel haberinin detayları...

    DEAŞ’ın üst düzey yöneticisine Türkiye’de gözaltı

    'nca 'ne yönelik çarpıcı bir operasyon yapıldı. Örgüt lideri El-Bağdadi'nin sağ kolu ve DEAŞ'ın sözde kadısı gözaltına alındı.

    Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı bir bilgi ardından yapılan çalışma sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü lideri El-Bağdadi'nin sağ kolu ve DEAŞ'in üst düzey yöneticisi Ebu Ömer Eş Şişani ile terör örgütünün sözde askeri komutanları tarafından Suriye'nin başta Azez, Aktanin, Soran, Kafergan ve El-Bab bölgelerinde görevlendirilerek terör örgütü içerisinde silah üretimi yaptığı tespit edilen Ebu Abdullah El Şami kod adlı isimli terörist gözaltına alındı.



    DEAŞ'ın sözde kadısı

    Şüphelinin örgüt tarafından yürütülen iaşe dağılımı yabancı savaşçılara gönderilen finans desteğinin transferleri hususlarının organizasyonu ve ayrıca örgütün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık görevini yürüttüğü de öğrenildi.

    Teröristtin, ayrıca örgüt adına infaz kararlarını verdiği, bu kapsamda piyade er Sefter Taş ve Feti Şahin isimli Türk vatandaşlarının şehit edilmeleri ile sonuçlanan hain infaz kararlarını verdiği belirlendi.

    Gaziantep'te bir adreste gözaltına alınan Jamal adlı Jamal Abdul Rahman Alwi, Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

    Burada işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen terörist bugün tutuklanarak cezaevine konuldu.

    NAZİF KARAMAN / SABAH

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