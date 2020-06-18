Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çarpıcı bir operasyon yapıldı. Örgüt lideri El-Bağdadi'nin sağ kolu ve DEAŞ'ın sözde kadısı gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı bir bilgi ardından yapılan çalışma sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü lideri El-Bağdadi'nin sağ kolu ve DEAŞ'in üst düzey yöneticisi Ebu Ömer Eş Şişani ile terör örgütünün sözde askeri komutanları tarafından Suriye'nin başta Azez, Aktanin, Soran, Kafergan ve El-Bab bölgelerinde görevlendirilerek terör örgütü içerisinde silah üretimi yaptığı tespit edilen Ebu Abdullah El Şami kod adlı Jamal Abdul Rahman Alwi isimli terörist gözaltına alındı.







DEAŞ'ın sözde kadısı

Şüphelinin örgüt tarafından yürütülen iaşe dağılımı yabancı savaşçılara gönderilen finans desteğinin transferleri hususlarının organizasyonu ve ayrıca örgütün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık görevini yürüttüğü de öğrenildi.

Teröristtin, ayrıca örgüt adına infaz kararlarını verdiği, bu kapsamda piyade er Sefter Taş ve Feti Şahin isimli Türk vatandaşlarının şehit edilmeleri ile sonuçlanan hain infaz kararlarını verdiği belirlendi.

Gaziantep'te bir adreste gözaltına alınan Jamal adlı Jamal Abdul Rahman Alwi, Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen terörist bugün tutuklanarak cezaevine konuldu.



NAZİF KARAMAN / SABAH