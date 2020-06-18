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    • 18.06.2020 15:19
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    Fransız dergisinden itirafı: Erdoğan Macron'a şah çekti

    ’nin desteği ile ’da darbeci Hafter’in bozguna uğratılması dünya basınının gündemine oturdu. Darbeci Hafter’i maşa gibi kullanan Macron’un sahada da masada da kaybettiğini yazan Fransız dergisinden itiraf gibi açıklamalar geldi. Dergide yer alan makalenin başlığına “Erdoğan Macron’a şah çekti” yazılması dikkat çekti.

    Erdoğan Macron'a şah çekti

    'nin 'da Libya'nın meşru Libya Hükümeti'ni destekleyerek darbeci Hafter güçlerinin yenilgi üstüne yenilgi almasını yorumlayan Fransız Dergisi; Emmanuel Macron'un darbeci Hafter'i destekleyerek büyük bir hata yaptığını, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da zafer kazandığını belirtti.

    "ERDOĞAN, MACRON'A ŞAH ÇEKTİ"
    Point dergisinde Libya'daki son durumun değerlendirildiği bir makale yer aldı. "Erdoğan, Macron'a şah çekti" başlığı ile verilen makalede Türkiye'nin Libya'da stratejik bir zafer kazandığı belirtildi. Macron yöentininin tutumu sert bir şekilde eleştirilirken Türkiye'nin milli drone'larının Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hayatını kurtardığı dile getirildi. Türkiye'nin desteği sayesinde darbeci Hafter güçlerinin çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

    STRATEJİK HATA
    Avrupa'nın Libya'da yanlış bir strateji izlediği belirtilen makalede Macron'un 'i desteklemekle stratejik bir hata yaptığı belirtildi. Macron'un göreve geldikten sonra Libya'yı öncelikli konulardan biri haline getirdiği hatırlatıldı. Macron'un darbeci Haafter'i desteklemek için, ve Birleşik Arap Emirlikleri İle kısa vadeli silah satışı için anlaşma yaptığına da yer verildi.

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