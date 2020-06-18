Bunu yapan yandı! Hapis cezası bile var!

Daha önce kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu getirilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı`nın ardından konuştu, Bilim Kurulu`nun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu açıkladı.
Bu açıklamanın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa valiliklerinden de peş peşe açıklamalar geldi.
Bu kurala ilaveten sokağa çıkan her vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildi.
Vatandaşların maskeyi koluna, çenesine takması ya da çantasında taşıması kabul edilmeyecek.
Maske takarken dikkat edilecek husus, maskenin ağız ve burnu kapatması. Maskeyi usulüne uygun takmayanlara idari para cezası verilecek, Türk Ceza Kanunu`nun 195`inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılabilecek.
TCK 195. Madde:
"Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."
Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 282:
"Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir."
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanunu gereğin ilk cezalar yazıldı.
Valilik kararı gereğince Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Meydanı`ndan maske takması konusunda vatandaşları anonslarla ve birebir yanlarına giderek uyardı Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar haberimiz yok diyerek kendilerini savunmaya çalıştı.