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    • 13.06.2020 07:25
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    Akdeniz'de oyun kurucu oldu! 'daki küresel tezgahı bozduk

    Son dakika haberi... , 'da hem oyun bozucu hem oyun kurucu oldu. Verdiği askeri eğitim-danışmanlık hizmeti ve İHA-SİHA'ları ile dengeleri 'nin tanıdığı meşru hükümet lehine değiştirdi. Darbeci Hafter'in paralı asker ve milisleri silah ve mühimmatlarını geride bırakarak kaçıyor. Libya üzerindeki kirli oyunları bozan Türkiye stratejik hamleleri ve güçlü diplomasisiyle dünyaya ders verdi.

    Türkiye Akdeniz'de oyun kurucu oldu!
    'da darbeci general 'i maşası yapanların kirli oyunlarını bozan , hem sahadaki stratejik hamleleri, hem de diplomasideki başarısıyla bütün dünyanın dikkati çekti.

    MİLYARLARCA DOLARLIK İFLAS
    Sabah'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter tarafında savaşacak paralı asker ve askeri ekipman desteği için harcadığı milyarlarca dolar çöp oldu. Rusya'nın paralı askerleri Trablus'tan çekildi. Hafter'in bir diğer müttefiki kendisi gibi darbeci olan Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin gözü de Hafter kontrolündeki çöl alanlarındaki petrolde. Araştırmacılar, Mısır'ın yerleşim bulunmayan çöl arazisindeki petrolün kontrolünü kaybetmek istemediği için Hafter'e destek verdiğini anlatıyor. Arkasındaki devletlerin desteği olmadığında gücü sıfırlanan Hafter, Libya satrancında her an oyuncu olmaktan çıkabilir.



    ERDOĞAN HAKLININ YANINDA DURDU
    Başkan , hem Rusya lideri hem de ABD Başkanı ile Libya konulu görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın izlediği meşru olanın yanında durma ve bölge halkının barış, huzur ve refahını önceleme politikası diplomatik dengeleri Türkiye'niz tezlerine yaklaştırdı. Ocak ayında Berlin'de toplanan Libya konulu konferansın akabinde, Trablus güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal eden Hafter, Türk askerinin eğitim ve danışmanlık, Türk İHA ve SİHA'larının istihbarat desteği verdiği UMH birliklerine karşı başarı sağlayamayacağını anlayınca Kahire'den ateşkes çağrısı yaptı. Ancak, ölü doğan bu çağrı, meşru hükümet tarafından 'gerçekçi ve samimi' bulunmadı. Hukuki anlamda 'ateşkes' teriminin meşru hükümet ile darbeci ve teröristler arasında gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizen Türk diplomatik yetkililer, bu terimin siyaseten bir noktaya kadar karşılığının olabileceğini ancak gerçek anlamda barışın sağlanması için bunun Birleşmiş Milletler çatısı altında tüm tarafların bulunduğu bir ortamda görüşülmesi gerektiğini vurguluyor.



    Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği mayın temizleme timi görevini başarıyla sürdürüyor.

    MUTLAK BAŞARI İÇİN KARARLI ADIM
    Türkiye'nin Libya'da sağladığı başarının ardında ise askeri planlamanın stratejik zekânın rolü büyük... Başkent Trablus'un düşmemesini önceleyen Türkiye, Mitiga üssünü merkez olarak seçme yoluna gitti. Libya tarihinde her zaman önemli bir rol oynayan ve ülkedeki Türk asıllı halkların en yoğun yaşadığı kent olan Mısrata'nın elde tutulması da ilk planda oldu. Tunus yönünde koridor açılması ve hava üslerinin Hafter milislerinden temizlenerek bölgede kontrolün sağlanması stratejisi başarıyla işliyor. Trablusun güneyini de temizleyerek başkenti güvenli hale getiren Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler şimdi Sirte'ye doğru ilerliyor. 350 bin varil petrol bulunan Sirte'ye 50 kilometreden daha yakın olan UMH birlikleri şehrin yakınlarında yoğun askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.

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