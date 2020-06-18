KAN GRUBUNUN ENFEKSİYON HASLAIKLARINDAKİ ETKİSİ

Johns Hopkins Üniversitesi Genetik Tıp Enstitüsü Yöneticisi doktor David Valle de kan grubunun kolera, E.koli bakterisinin neden olduğu tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, ülser ve mide kanserine yol açabilen helikobakter pilori gibi diğer enfeksiyon hastalıkları ve bakterilere daha duyarlı olunmasıyla bağlantısının bulunduğunu aktardı.

Konuyla ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılmasının gerekli olduğu da vurgulandı.