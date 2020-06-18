Seminerler online mı olacak? 2020 seminerler iptal mi? Öğretmen seminerleri ne zaman?

Öğretmen seminerleri ne zaman? 2020 seminerler iptal mi? Seminerler online mı olacak? Eğitim öğretim döneminin sona ermesi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte seminerlerin nasıl yapılacağı öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Binlerce öğretmen seminerlere nasıl katılacağını merak ediyor. Peki, seminerler online mı olacak ? Seminerler 2020 yılında iptal mi edildi?
SEMİNERLER İPTAL Mİ?
Normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi düzenlenecek.
SEMİNERLER ONLİNE MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını hatırlatan MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, normalleşme süreci kapsamında da öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda bakanlıkta görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 22-30 Haziran 2020 tarihlerinde kendi okullarında yapacağını belirten Boyacı, şöyle konuştu:
'BİLİM İNSANLARI, DENEYİMLERİNİ ÖĞRETMENLERLE PAYLAŞACAK'
"Salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları illerdeki okul ve kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. Görevli olduğu ilden başka ilde mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi başvuru modülü üzerinden mesleki çalışma yapmak istedikleri okul müdürlüklerini tercih edecek.
Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülen mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak. Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptık. Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim insanları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak.
Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak."