Seminerler online mı olacak? 2020 seminerler iptal mi? Öğretmen seminerleri ne zaman?

Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülen mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak. Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptık. Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim insanları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak.

Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak."