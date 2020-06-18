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    • 18.06.2020 09:21
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    Başkan Erdoğan ile lideri Bahçeli'nin görüşmesinin detayları ortaya çıktı

    Son dakika haberi... Başkan ile Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 50 dakika süren ‘sosyal mesafeli’ buluşmasında sekiz kritik başlık gündeme geldi. Erdoğan’ın Bahçeli’yle, ’ta başlatılan harekâtla ilgili sahadan gelen son bilgileri paylaştığı görüşmede diplomasisi de detaylarıyla konuşuldu. Görüşmede günlerdir tartışılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılması, ve ’nda yapılacak değişiklikler, vekil transferi tartışması, baro leri düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele gibi kritik başlıklar en önemli gündem maddeleri oldu. İşte kritik zirveye dair detaylar.

    50 dakika 8 başlık

    Başkan Erdoğan, dün Beştepe'deki yoğun mesaisinde ilk görüşmesini cumhur ittifakının ortağı Lideri ile yaptı. Son olarak 27 Mayıs'taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında bir araya gelen iki lider, normalleşme döneminde Beştepe'deki ilk yüz yüze görüşmede koronavirüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmadı, fotoğraf çekiminde sosyal mesafeyi korudu. Hürriyet'in haberine göre iki liderin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan'ın Bahçeli'ye Pençe-Kartal Harekatı'nda sahadan gelen son bilgileri paylaşarak, operasyon planını anlattığı öğrenildi. Bahçeli'nin görüşmede harekâta tam destek vererek, Erdoğan'a terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiği mesajını ilettiği kaydedildi.

    MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
    Görüşmede günlerdir tartışılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılması, ve 'nda yapılacak değişiklikler, vekil transferi tartışması, baro leri düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele gibi kritik başlıklar en önemli gündem maddeleri oldu. Erdoğan'ın kritik düzenlemelerde cumhur ittifakının ortak hareket etmesi için Bahçeli ile görüşlerini paylaştığı ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın buluşmada yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimi için Bahçeli'nin görüşlerini aldığı da öğrenildi. Bu kapsamda iki liderin cumhur ittifakının seçimlerde nasıl hareket edeceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

    LİBYA TRAFİĞİNİ ANLATTI
    Erdoğan, önceki günkü dar kapsamlı " zirvesinin" ardından önümüzdeki dönemde bölgede atılacak adımlar ilgili Bahçeli'nin görüşlerini aldı, Libya diplomasisi hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın Libya ve 'de değişen dengelerin yanı sıra, yürütülen müzakereler ve 'deki son durum hakkında Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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