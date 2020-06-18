Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2020 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2020 09:25
    ABONE OL

    unda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

    merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik da yakalanan 25 şüphelinin işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi.

    Yakalanan 25 FETÖ'cü hakkında yeni gelişme

    Balıkesir ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı la gözaltına alınan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken 'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

    Haberler Güncel FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri