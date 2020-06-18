İçişleri Bakanlığı, LGS ve YKS sınavının olacağı günlerde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet alanların kısıtlamaya dahil olup olmayacağı da netleşti. Ayrıca Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1261 kişi iyileşti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerde sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı. 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatleri arasında, 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Otobüs, uçak, tren bileti alanlar ne yapacak?
Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1261 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, vaka sayısı 182 bin 727, vefat sayısı 4 bin 861 olarak kayıtlara geçti.