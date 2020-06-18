İçişleri Bakanlığı, LGS ve YKS sınavının olacağı günlerde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet alanların kısıtlamaya dahil olup olmayacağı da netleşti. Ayrıca Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1261 kişi iyileşti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de