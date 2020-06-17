O ilde koronavirüs alarmı! Şehir hastanesi Başhekimi açıkladı: Sayı 20 kat arttı

Fakat bu dünyada olan bir tartışma. Bir salgın durumunda bu sayılarla uğraşmak çok mümkün olmuyor. Çünkü sizin öncelikle göreviniz hastanede yatan hastalara sağlık hizmeti sunmak, onları bir an önce iyileştirmek oluyor. Yoksa dediğim gibi burada DSÖ'nün Türkiye ile ilgili hiçbir kaygısı ya da şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

20 KAT ARTTI!

Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin koronavirüs vaka sayısını artırdığını söyledi. Prof. Dr. Çelik, "Hastanemizde günde 2 pozitif vakamız varken şimdi 30 ile 40 vaka arasına çıktık" dedi.

Prof. Dr. İlhami Çelik, pandemide en önemli unsurun vatandaşın kendisi olduğunu belirterek, "Toplum nasıl hareket ederse ona göre yol alırsınız. Her insanın başına polis, jandarma ve bekçi dikemeyeceğinize göre insanlarımızın uyacağı kurallar var. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı her gün söylüyorlar. Bizim ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Haziran normalleşmenin başladığı süreydi. Biz bunu azaltırken 'yeni normal hayat' demiştik. Yeni normalden bahsederken de sizin eskiden olduğu gibi insanlarla tokalaşmak, yakın mesafede oturmak ve sarılmak gibi eylemleri yapmamanız gerekiyordu. Sosyal mesafeyi korumanız ve maskenizi asla çıkarmamanız gerekiyordu. El hijyeninize de dikkat etmeniz gerekiyordu. Maalesef bizler tedbirlere uymuyoruz. Koronavirüsten önceki yaşamımıza döndük. Sanıyorum ki bunlar yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullandı.