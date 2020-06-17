Bakan Akar, Pençe-Kaplan operasyonuna katılan komutanlara telsizden seslendi: Daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz

TSK tarafından son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ile üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak, hudutlar ile halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik 'Pençe-Kaplan' operasyonu başlatıldı. 'Pençe-Kartal' operasyonunun hemen ardından gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan' operasyonu kapsamında komando birlikleri, Haftanin'de terör hedeflerini imha etmeye başladı. Büyük özenle planlanarak, gerçekleştirilen harekatın detayları ise dikkat çekti.