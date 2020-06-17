Bakan Akar, Pençe-Kaplan operasyonuna katılan komutanlara telsizden seslendi: Daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, teröristlere ait hedefleri 'Pençe-Kaplan' operasyonu ile imha ediyor. Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.
TSK tarafından son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ile üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak, hudutlar ile halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik 'Pençe-Kaplan' operasyonu başlatıldı. 'Pençe-Kartal' operasyonunun hemen ardından gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan' operasyonu kapsamında komando birlikleri, Haftanin'de terör hedeflerini imha etmeye başladı. Büyük özenle planlanarak, gerçekleştirilen harekatın detayları ise dikkat çekti.
KOMANDOLAR, HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİ
SİHA'ların yanı sıra F-16'larla da destek verilen harekatta, Atak helikopterleri de kullanılarak, hedefler ateş altına aldı. Yapılan atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından hava hücum harekatına geçildi.
Belirlenen bölgelere komandolar, karadan sızma harekatı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Helikopterlerle başarıyla yapılan hava hücum harekatı sonrası komandolar, belirlenen hedeflere tek tek girmeye başladı.
BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ GECE BOYU TAKİP ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 'Kahraman komandolarımız Haftanin'de' diye kamuoyuna duyurulan 'Pençe-Kaplan' operasyonunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, gece boyunca takip etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde brifing alan Bakan Akar ve komutanların talimatlarının ardından harekat başladı.