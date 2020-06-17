Koronavirüs nedeniyle alınan kapsamlar doğrultusunda, İstanbul Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi.

tanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu" ifadelerini kullandı.

ANKARA VE BURSA'DA DA ZORUNLU OLDU

Ankara Valiliği de Bilim Kurulu'nun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Bursa'da da İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.