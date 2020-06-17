İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

İstanbul'da son yılların en büyük akaryakıt çetesin yapılan büyük operasyona ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nden geçen transit gemilere akaryakıt temin eden tanker üzerinden kaçakçılık yapıldığı bilgisini aldı.
GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURULDU
Akaryakıt çetesinin denizden aldıkları kaçak akaryakıtı Yenikapı'dan karaya çıkarttığının belirlenmesi üzerine polis buraya gizli kamera düzeneği kurdu.
EVSİZ KILIĞINDAKİ POLİS AYLARCA TAKİP ETTİ
CNN Türk'ün haberine göre, Kaçakçılık Şubesi'ne bağlı çalışan 'evsiz' kılığındaki bir polis memuru da aylarca burada fiziki takip yaptı. Çete üyeleri o polisten hiç şüphelenmedi.
İSTİHBARATI "EVSİZ" POLİS VERDİ
Evsiz kılığındaki polis, çete üyelerinin denizden aldığı kaçak akaryakıtı karada bulunan bir minibüse aktarıldığı bilgisini verdi.
HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN OPERASYON DÜZENLENDİ
Bunun üzerine çeteye yönelik havadan, karadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 ÇETE ÜYESİ PAKETLENDİ
Operasyonda, 398 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 11 çete üyesi de suçüstü yakalandı.
MÜHÜRLÜ VANANIN SOMUNLARI GEVŞETİLDİ
Çete üyelerinin, transit gemilere akaryakıt temin eden tankerin mühürlü olan vanalarının cıvatalarını gevşettikleri tespit edildi. Bu sayede de çetenin tankerde bulunan akaryakıtları gemilere satmış gibi göstererek karaya çıkarttıkları öğrenildi.