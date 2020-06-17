İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

EVSİZ KILIĞINDAKİ POLİS AYLARCA TAKİP ETTİ

CNN Türk'ün haberine göre, Kaçakçılık Şubesi'ne bağlı çalışan 'evsiz' kılığındaki bir polis memuru da aylarca burada fiziki takip yaptı. Çete üyeleri o polisten hiç şüphelenmedi.