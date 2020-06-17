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    • 17.06.2020 23:00
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    'daki ni '' kılığındaki polis çökertti!

    ’da son yılların en büyük n yapılan büyük a ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Çeteyi çökerten ın ‘’ polisten geldiği ortaya çıktı. Operasyonda, 398 bin 500 litre akaryakıt ele geçirilirken 11 çete üyesi de gözaltına alındı.

    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    İstanbul'da son yılların en büyük akaryakıt çetesin yapılan büyük operasyona ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nden geçen transit gemilere akaryakıt temin eden tanker üzerinden kaçakçılık yapıldığı bilgisini aldı.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURULDU
    Akaryakıt çetesinin denizden aldıkları kaçak akaryakıtı Yenikapı'dan karaya çıkarttığının belirlenmesi üzerine polis buraya gizli kamera düzeneği kurdu.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    EVSİZ KILIĞINDAKİ POLİS AYLARCA TAKİP ETTİ
    CNN Türk'ün haberine göre, Kaçakçılık Şubesi'ne bağlı çalışan 'evsiz' kılığındaki bir polis memuru da aylarca burada fiziki takip yaptı. Çete üyeleri o polisten hiç şüphelenmedi.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    İSTİHBARATI "EVSİZ" POLİS VERDİ
    Evsiz kılığındaki polis, çete üyelerinin denizden aldığı kaçak akaryakıtı karada bulunan bir minibüse aktarıldığı bilgisini verdi.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN OPERASYON DÜZENLENDİ
    Bunun üzerine çeteye yönelik havadan, karadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    11 ÇETE ÜYESİ PAKETLENDİ
    Operasyonda, 398 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 11 çete üyesi de suçüstü yakalandı.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    MÜHÜRLÜ VANANIN SOMUNLARI GEVŞETİLDİ
    Çete üyelerinin, transit gemilere akaryakıt temin eden tankerin mühürlü olan vanalarının cıvatalarını gevşettikleri tespit edildi. Bu sayede de çetenin tankerde bulunan akaryakıtları gemilere satmış gibi göstererek karaya çıkarttıkları öğrenildi.
    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!

    Haberler Güncel İstanbul'daki akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti!
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