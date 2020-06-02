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    • 02.06.2020 15:08
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    elebaşı verdiği talimatla dalga konusu oldu: "Doğaüstü güçlerle donanın"

    Terör örgütü elebaşı , Emniyet, ve ’nın operasyonlarına karşı teröristlere verdiği yeni talimatlarla dalga konusu oldu. Karayılan, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmaları için teröristlerin “doğaüstü güçlerle donanmaları" gerektiğini söyledi. Karayılan’ın aylar sonra gizlendiği yerden çıkıp bu açıklamayı yapmasının örgüt içinde dalga konusu olduğu öğrenildi.

    Karayılan dalga konusu oldu

    Emniyet, ve 'nın yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütü 'ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt elebaşlarının da kimyasını bozdu. TSK ve MİT'in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı , aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti.

    Karayılan teröristleri önce "işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye'nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de "doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan'ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.

    Haberler Güncel PKK elebaşı Murat Karayılan verdiği talimatla dalga konusu oldu: "Doğaüstü güçlerle donanın"
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