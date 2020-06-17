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    • 17.06.2020 12:40
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    ne zaman? ? YKS – LGS ertelenecek mi?

    ne zaman? Virüslü hasta sayısında artış yaşanması nedeniyle gözler önümüzdeki haftalarda yapılacak YKS ve LGS sınavlarına çevrildi. sorusu gündeme oturdu. Kabine toplantısından çıkacak yeni kararlar merakla beklenirken sorusuna yanıt aranmaya başlandı. yapılacak? İşte konuyla ilgili son gelişmeler…

    Kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı var mı? YKS – LGS ertelenecek mi?

    ne zaman? ? sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci ve aile kabine toplantısında alınacak kararlara kitlendi. Kovid-19 salgınında son günlerde artış yaşanması nedeniyle sınavların ertelenmesi beklentisi oluştu. Bu nedenle sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta 9 Haziran'da yapılan toplantının ardından yeni bir toplantı yapılmadı.

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

    YKS LGS ERTELENECEK Mİ?

    Sınavların ertelenmesine ilişkin bir karar alınmadı. Sınavlara çok az bir süre kalması nedeniyle erteleme kararının alınması beklenmiyor.

    SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS sınavı 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

    YKS sınavları ise 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

    Haberler Güncel Kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı var mı? YKS – LGS ertelenecek mi?
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