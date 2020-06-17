Kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı var mı? YKS LGS ertelenecek mi sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci ve aile kabine toplantısında alınacak kararlara kitlendi. Kovid-19 salgınında son günlerde artış yaşanması nedeniyle sınavların ertelenmesi beklentisi oluştu. Bu nedenle kabine toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta 9 Haziran'da yapılan toplantının ardından yeni bir toplantı yapılmadı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

YKS LGS ERTELENECEK Mİ?

Sınavların ertelenmesine ilişkin bir karar alınmadı. Sınavlara çok az bir süre kalması nedeniyle erteleme kararının alınması beklenmiyor.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavı 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS sınavları ise 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.