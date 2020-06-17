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    • 17.06.2020 14:46
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    'de Bayraktar ailesine iftiraya dava! , o suçtan yargılanacak!

    Son dakika haberi... ’de katıldığı programlarda İran asıllı ’nin ölümü ile ’ın yetkilisi olduğu arasında ilişki kurmaya yeltenen hakkında dava açıldı. Hoş, ‘İftira’ suçundan yargılanacak. Dava, ilerleyen günlerde ’nde hâkim karşısına çıkacak. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Bayraktar ailesine ‘iftira’ya dava

    'de katıldığı programlarda yetkilileri ve ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Halk TV'de program yapan hakkında iddianame düzenlendi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halk TV programı olan gazeteci Mustafa Hoş hakkında verilen şikâyet dilekçesine yer verildi. Dilekçede, Hoş'un 13 – 16 Şubat tarihlerinde Halk TV'de yayınlanan programlarda, Selçuk Bayraktar ve Özdemir Bayraktar'ın yetkilisi olduğu Baykar Makine şirketi ile İstanbul'da silahlı saldırı sonucu öldürülen isimli kişi arasında irtibat kurmaya çalıştığı yer aldı.

    İddianamede, şikâyet dilekçesi ardından soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında şikayete konu haber programlarının ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı dijital materyalin bilirkişi marifetiyle incelendiği belirtildi.

    Savcılıkça, müşteki Özdemir ve Selçuk Bayraktar'ın yetkilisi olduğu şirket ile cinayet sonucu öldürülmüş Mesut Mevlevi isimli şahıs arasında hiçbir bir irtibat olmamasına rağmen Hoş'un farklı tarihlerde yayınlanan televizyon programlarında, Bayraktar Holding ile cinayet sonucu öldürülen Mevlevi isimli kişi arasında gizli bir ilişki olduğunu söylediği belirtildi.

    "İFTİRA SUÇUNU İŞLEDİ"
    Hoş'un Selçuk Bayraktar'ın Mevlevi gibi çok önemli bir adamını kaybettiğini, öldürülmesinden sonra da bu karanlık ilişkilerin devam ettiğini beyan ederek müştekilere karşı iftira suçunu işlediği kaydedildi.

    Şüpheli Mustafa Hoş hakkında 'İftira' suçundan ceza talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde 'nde hâkim karşısına çıkacak.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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