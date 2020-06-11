Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak rekora imza attı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin milli havacılık tarihinin en uzun görevde kalma rekoruna imza attığını belirterek, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati" dedi. Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçlerince 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ihraç da ediliyor.