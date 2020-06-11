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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 Gazete
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    duyurdu: , 200 bin uçuş saatini tamamladı

    Bayraktar , 200 bin uçuş saatini tamamladı, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçlerince 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.



    Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız (SİHA) Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak rekora imza attı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar 'nin milli havacılık tarihinin en uzun görevde kalma rekoruna imza attığını belirterek, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati" dedi. Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçlerince 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ihraç da ediliyor.

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