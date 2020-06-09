Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının 200 bin saat rekorunu kırdığını duyurdu.
"Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" ifadesini kullanan Bayraktar, TB2 İHA'ların Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saatini geride bıraktığını belirtti.
İşte Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı
Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 9, 2020
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S abırla
A şkla
A zimle
T ürkiye için..
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Göklerde görevde...
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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..
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Semalarımızda Hür ve Özgür...
⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/o2rVs55F2h