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    • 10.06.2020 01:12
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    duyurdu: tarihimizin bir rekoru daha kırıldı

    , Bayraktar İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek bunun  tarihimizin yeni bir rekoru olduğunu aktardı.

    Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının 200 bin saat rekorunu kırdığını duyurdu.



    "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" ifadesini kullanan Bayraktar, TB2 İHA'ların Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saatini geride bıraktığını belirtti.

    İşte Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı
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