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    • 16.06.2020 11:50
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    Son dakika: ’den gelenler için karantina yasağı kalktı!

    Gelen son dakika haberine göre, ’nın corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını ’den gelenler için kaldırdığı bildirildi.

    Türkiye'de o yasak kaldırıldı!

    , corona virüs salgınının yayılımına göre ülkeleri 'kırmızı' ve 'yeşil' alan olarak 2 kategoriye ayırdı.

    100 bin kişi başına 40'tan fazla corona virüs vakasının bulunduğu ülkeler 'kırmızı alan' olarak sınıflandırıldı.Bu listede yer alan 50 ülkeden Ukrayna'ya gelen kişilerin 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmaya devam edileceği belirtildi. ise salgının yayılımının kritik düzeyde olmadığı 'yeşil alan' kategorisine dahil edildi. Böylece Türkiye'den Ukrayna'ya gelen kişilerin 2 hafta boyunca gözlem altında tutulmaları zorunlu olmayacak.

    Öte yandan Ukrayna, yabancılar için sınırlarını dünden itibaren yeniden açtı. Ülkeye gelen tüm yabancı ülke vatandaşlarının, corona virüs (Covid-19) tedavisini kapsayan sağlık sigortası poliçesini ibraz etmeleri gerektiği belirtildi. Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin ve turistik seyahatlerin 1 Temmuz'da başlamasının beklendiği duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye’den gelenler için karantina yasağı kalktı!
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