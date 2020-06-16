Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2020 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2020 12:02
    ABONE OL

    İstanbul'da ürküten manzara! Elmalı baraj suyu yeşile döndü

    İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun üzeri yeşile döndü. Haliç ve İstanbul Boğazı'nda oluşan kirlilikten sonra Elmalı'dan da bu görüntünün gelmesi tedirginliğe neden oldu.

    İstanbul'da ürküten manzara! Elmalı baraj suyu yeşile döndü

    Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda Haliç ve İstanbul boğazındaki kirlilik dikkat çekerken bu sefer Elmalı barajının yüzeyi yeşil renge bürünmesi görüntülendi.
    İstanbul'da ürküten manzara! Elmalı baraj suyu yeşile döndü

    İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.
    İstanbul'da ürküten manzara! Elmalı baraj suyu yeşile döndü

    İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.
    İstanbul'da ürküten manzara! Elmalı baraj suyu yeşile döndü

    Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.
    Haberler Güncel İstanbul'da ürküten manzara! Elmalı baraj suyu yeşile döndü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri