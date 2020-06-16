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    • 16.06.2020 11:54
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    : Hudut Kartalları lara göz açtırmıyor! Hepsi ele geçirildi

    MSB: Hudut Kartallarımız tarafından Hatay ve 'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 2880 g kubar esrar, 12758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirildi.

    Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

    ndan yapılan açıklamada "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, son olarak Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2880 g kubar esrar, 12758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirdi." bilgisine yer verildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor! Hepsi ele geçirildi
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