Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, son olarak Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2880 g kubar esrar, 12758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirdi." bilgisine yer verildi.

Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız tarafından Hatay ve Van'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 2880 g kubar esrar, 12758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirildi.https://t.co/BHO5l5LmWL pic.twitter.com/ANuK5k4Ibg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020