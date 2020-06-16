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    • 17.06.2020 03:35
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    Son dakika: açıkladı: Topçu birlikleri hedefleri tam isabetle vurdu

    Haftanin'e başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında açıklama yapan , "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu." ifadelerine yer verdi.

    , "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." ifadeleriyle operasyon hakkında son detayları paylaştı.

    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Topçu birlikleri hedefleri tam isabetle vurdu
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