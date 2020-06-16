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    • 16.06.2020 12:14
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    Son dakika: 'da '' leri: Vali son durumu açıkladı

    Son dakika haberine göre Valisi , İstanbul'da dün akşam yapılan '' lerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

    İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri

    Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı ler gerçekleştirdi.

    İstanbul Valisi , sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.

    Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "İstanbul'da dün gece "yeni normal" kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim."

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