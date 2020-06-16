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    • 16.06.2020 12:09
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    'da ı dökülen saçı sayesinde deşifre edildi

    "Kusursuz suç yoktur, her suçlu bir iz bır" sözü bir kez daha teyit edildi. 'da, biri 25 bin dolar değerinde iki kol saati çalan yabancı uyruklu lar, zanlılardan birinin internet kafede dökülen saçından yola çıkılarak yakalandı. satan iş yerinden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlılardan geri kalan ikisi operasyonla yakalandı.

    Hırsızı dökülen saçı ele verdi

    Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi lık Büro Amirliği ekipleri, lüks saat satan bir iş yerinden her biri 25 bin dolar değerinde iki kol saati çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saat alma bahanesiyle gelen 3 hırsızdan birinin çalışanları oyaladığı sırada diğer şüphelilerin vitrinde bulunan iki kol saatini çaldıklarını tespit etti.

    İNTERNET KAFEDE DÖKÜLEN SAÇ TELİ ELE VERDİ

    Şüphelilerden birinin olay sonrası gittiği internet kafede yurt dışına çıkmak için gerekli işlemleri yaptığını ortaya çıkaran ekipler, oturduğu sandalyeye dökülen saç telinden şüphelinin kimliğini belirledi.

    Tunus uyruklu Chaima B.T, Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak ne getirildi.

    Gözaltına alınan Chaima B.T, emniyetteki sorgusunda olayı uyruklu Yaser A. ve uyruklu Muhamed A'nın planladığını söyledi.

    OTEL ODASINDA YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Irak uyruklu Yaser A'nın olaydan sonra Irak'a gittiğini, saatlerden birini orada sattığını ve İstanbul'a dönerek bir otelde kalmaya başladığını tespit etti.

    Sabah saatlerinde otele operasyon düzenleyen ekipler, Yaser A'yı başka bir erkekle kaldığı odada yakaladı.

    Otel odasında, çalınan saatlerden biri ve 5 bin 340 dolar ele geçirildi.

    Yaser A. ve Chaima B.T, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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