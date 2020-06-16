Sağlık Bakanlığı düğün salonlarında uygulanması gereken kurallara yenilerini ekledi! İşte nikah ve düğünlerde alınacak yeni önlemler...

- "Nikah ve düğün salonlarının girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalı.

- Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmeli, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sürdürülmeli.

- Bu alanlarda önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel görevlendirilmeli ve bu kişi sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmalı.

- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmalı ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulmalı.

- Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmeli.