Sık sık Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflarla virüse karşı uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Koca bu kez kendi fotoğrafı üzerinden gülümseten bir paylaşım yaptı.

Twitter'da kapak fotoğrafıyla ilgili gelen uyarıları tek tek aldığını belirten Koca, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil." ifadelerinin yer aldığı yeni fotoğrafla değişirtirdi.

Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020



Koca'nın eski kapak fotoğrafı...

Koca, paylaşımının ardından Twitter'da kapak fotoğrafını da güncelledi.

İşte yeni kapak fotoğrafı

