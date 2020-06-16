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    • 17.06.2020 00:35
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    Bakan bu kez kendi fotoğrafını eleştirdi: Kötü örneğe son bir kez bakın

    Sık sık üzerinden paylaştığı fotoğraflarla virüse karşı uyarıda bulunan bu kez kendi fotoğrafı üzerinden gülümseten bir paylaşım yaptı. Twitter'da kapak fotoğrafıyla ilgili gelen uyarıları tek tek aldığını belirten Koca, " Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın. Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı. Koca kapak fotoğrafını 'Kontrollü Sosyal Hayat' ifadelerinin yer aldığı yeni fotoğrafla değişirtirdi.

    Bu kez kendi fotoğrafını eleştirdi

    Sık sık üzerinden paylaştığı fotoğraflarla virüse karşı uyarıda bulunan bu kez kendi fotoğrafı üzerinden gülümseten bir paylaşım yaptı.

    Twitter'da kapak fotoğrafıyla ilgili gelen uyarıları tek tek aldığını belirten Koca, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil." ifadelerinin yer aldığı yeni fotoğrafla değişirtirdi.


    Koca'nın eski kapak fotoğrafı...

    Koca, paylaşımının ardından Twitter'da kapak fotoğrafını da güncelledi.

    İşte yeni kapak fotoğrafı

    Haberler Güncel Bakan Fahrettin Koca bu kez kendi fotoğrafını eleştirdi: Kötü örneğe son bir kez bakın
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