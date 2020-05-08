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    • 08.05.2020 22:01
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    'dan semt pazarlarında '' uyarısı

    , Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, siz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaşarak vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

    Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

    , vatandaşları semt pazarlarında takmaları konusunda uyardı.

    Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

    Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan semt pazarlarında 'maske' uyarısı
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