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    • 12.05.2020 00:21
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    , kapılarındaki yığılmalara karşı uyardı: Risk devam ediyor

    , kapılarında oluşan yığılmalara ilişkin sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı

    , kapılarında oluşan yığılmalara ilişkin sosyal mesafe uyarısında bulundu.

    Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
    Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM kapılarındaki yığılmalara karşı uyardı: Risk devam ediyor
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