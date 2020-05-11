Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM kapılarında oluşan yığılmalara ilişkin sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.