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    • 14.06.2020 00:37
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    Bakan Koca e karşı uyardı: Paylaştığım fotoğraf günceldir

    hesabından yaptığı paylaşımla e karşı bir kez daha uyardı. Bir acil durum hastasının bugün çekilen fotoğrafını paylaşan Koca, " Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. ’nde çekilmiştir. " ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca koronavirüse karşı uyardı!

    hesabından yaptığı paylaşımla e karşı bir kez daha uyardı.

    Bir acil durum hastasının bugün çekilen fotoğrafını paylaşan Koca, " Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde çekilmiştir. " ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Bakan Koca koronavirüse karşı uyardı: Paylaştığım fotoğraf günceldir
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