Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı bir kez daha uyardı.
Bir acil durum hastasının bugün çekilen fotoğrafını paylaşan Koca, " Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde çekilmiştir. " ifadelerine yer verdi.
PAYLAŞTIĞIM FOTOĞRAF, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde çekilmiştir. pic.twitter.com/LcCvoU38dy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020