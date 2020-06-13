Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı bir kez daha uyardı.

Bir acil durum hastasının bugün çekilen fotoğrafını paylaşan Koca, " Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde çekilmiştir. " ifadelerine yer verdi.