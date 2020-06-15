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    , İstinye inde denize girmek ister mi?

    'nin 'ye geçmesinin üstünden henüz 1 yıl geçmedi ama 25 yıl önceki günlerini hatırlattı. ’ndeki İstinye inde adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahilinin kirliliği da paylaşılan bir görüntüde yer aldı. CHP’li İBB Başkanı 10 ay içerisinde İstanbul’u 1990’lı yıllara geri götürdü. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...

    'daki 'ndeki de adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı İstinye sahilinin kirliliği da paylaşılan bir görüntüde yer aldı. Denizin temizliğinin epeydir yapılmadığını belirten İstanbullu, bu görüntüleri paylaşarak hem kirliliğe hem de sahildeki kötü kokuya dikkat çekti. 'li , 10 ay içerisinde İstanbul'u 1990'lı yıllara çevirdi. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi.

    İSTİNYE SAHİLİNDE PİSLİK VE KOKU VAR!

    Bir sosyal medya kullanıcısı Maradonu "Yürüyüşe çıktım, oda ne? İstinye eski günlerine geri dönüyor. Deniz pislik içinde! Devamı pislik devam ediyor ve koku da başlamış!" diyerek görüntüyü paylaştı. Yaklaşık bir ay önce ise Yunuslar denizden geçerken İstinye sahiline uğramıştı ve o esnanın görüntülerinde de sahilin kirli olduğuna dair görüntüler yer almıştı.

    DAMLA KAYA / SABAH

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