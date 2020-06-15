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    • 15.06.2020 16:51
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    Son dakika: 'de yapılan operasyonunda 7 kişi tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'de, () yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

    FETÖ'ye karşı başarılı bir operasyon daha!

    'de, () yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Kent merkezinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Denizli'de yapılan FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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